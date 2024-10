Matricole fuorisede, una su tre cerca ancora un letto. E i “veterani” traslocano in massa

Perché le matricole che vengono da fuori non si trovano in mezzo a una strada per indolenza. Se escludiamo quelle che ammettono di essersi mossi in ritardo - circa una su cinque - tutti gli altri si sono ritrovati in quella condizione proprio a causa di fattori non dipendenti dalla loro volontà. Il 39% si è imbattuta in prezzi folli per quello che veniva offerto. Altrettante (39%) sono state illuse da proposte abbordabili ma poi hanno capito il perché: la casa era messa male oppure le eventuali condizioni di vita sarebbero state “precarie”.