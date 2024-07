Lo stipendio dei presidi? Dipende da quanto è “complessa” la scuola: ecco quelle più difficili d’Italia

Gli altri due pilastri, invece, sono rappresentati dal personale da gestire, ossia dal numero dei docenti in servizio - comprensivo di posti comuni, speciali, di sostegno e per l’insegnamento della religione cattolica - nonché da quello del personale amministrativo, tecnico e ausiliario: in entrambi i casi possono portare fino a 12 punti. Una sezione specifica è, poi, dedicata alle vere e proprie “complessità” che potrebbero innescarsi nel singolo istituto. In particolare, si fa riferimento alla presenza di alunni disabili, che può assegnare addirittura fino a 13 punti (per chi ne accoglie come minimo 140). Meno impegnativa, in confronto, viene considerata un’alta concentrazione di alunni stranieri privi di cittadinanza italiana, quindi in teoria con più difficoltà a integrarsi: nel peggiore dei casi - dal 34%, sul totale degli iscritti, in su - vengono assegnati 12 punti.