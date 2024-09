Laureati italiani, pochi ma buoni: uno su quattro arriva al 110 e lode

Quasi la metà degli immatricolati si perde per strada, relegando l’Italia a fanalino di coda in Europa: i giovani laureati, da noi, sono circa il 30% della popolazione under 35. Ma chi arriva al tanto agognato “pezzo di carta” spesso ci arriva col massimo dei voti. A segnalarlo è uno studio di Talents Venture, che ha elaborato gli open data del Ministero dell’Università e della Ricerca relativi al 2022. Che evidenzia anche alcune eccellenze nelle eccellenze: le ragazze tendono a performare meglio dei ragazzi e chi si laurea al Centro-Sud o in corsi di ambito letterario-umanistico tendenzialmente raggiungere più di frequente il massimo dei massimi.