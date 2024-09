Istruzione, l’Italia ha sempre meno giovani Neet e "dispersi" scolastici

Buone notizie anche sul fronte stipendi dei prof: questi sono cresciuti dell'8 per cento (se misurati per gli insegnanti con 15 anni di carriera). Ma, di nuovo, questo è vero in termini nominali, perché l'inflazione parallelamente ne ha ridotto il valore reale. A conti fatti, perciò, dal 2013 sono diminuiti del 6 per cento, contro una crescita media nei Paesi OCSE del 4 per cento. Si spera che i recentissimi adeguamenti - un +4,5% stimato per il 2024 - e le mosse in cantiere per l’immediato futuro - si punta al 6% col prossimo rinnovo contrattuale - risolvano il corto circuito.