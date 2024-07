Invalsi: un maturando su due (ancora) "bocciato" in italiano e matematica

Scendendo alla terza media, gli esiti registrati nel 2024, come era avvenuto nel 2023, confermano che si è fermato il calo in Italiano e Matematica riscontrato tra il 2019 e il 2021, tuttavia non si evidenzia ancora un’inversione di tendenza (rispettivamente in Italiano dal 62% del 2023 si è passati al 60% del 2024, mentre in matematica nel 2023 e nel 2024 il dato è rimasto stabile al 56%). Gli esiti di Inglese sono invece in netto miglioramento: in Reading si è passati dall’80% nel 2023 all’82% nel 2024; mentre in Listening il dato è salito dal 65% nel 2023 al 68% nel 2024. Anche se, di nuovo, rimangono ancora molto marcati i divari territoriali: in alcune regioni del Mezzogiorno si riscontra un maggior numero di allievi e allieve con livelli di risultato molto bassi.