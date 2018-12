Il ministro Salvini risponde alle domande dei ragazzi di Skuola.net

Sicurezza e legalità: Matteo Salvini spiega ai ragazzi le iniziative prese sinora

Le regole di #MeetMillennials (il format di Skuola.net che fa dialogare politici e studenti) sono chiare: domande dirette, raccolte tra la community del portale, a cui rispondere con altrettanta chiarezza. In questi primi mesi di Governo di carne al fuoco ne è stata messa tanta. E il dicastero guidato da Salvini è stato sicuramente tra i protagonisti dell’azione dell’Esecutivo: dalla lotta all’immigrazione irregolare alla legittima difesa, dagli investimenti per la sicurezza alle battaglie per la legalità. Temi che verranno sicuramente toccati durante la diretta web.



Al centro le azioni del ministro dell’Interno sulle questioni più care ai giovani

Ma, parlando di studenti, non potrà mancare un approfondimento sugli argomenti che hanno suscitato maggiormente il loro interesse durante il 2018. Questioni che inevitabilmente hanno toccato anche un ministero cardine come quello guidato da Salvini. Partendo dalla proposta di effettuare i controlli antidroga fuori dalle scuole, che ha animato gran parte delle occupazioni di quest’anno scolastico, per arrivare alla stretta attualità: l’educazione civica alla maturità, le polemiche sul presepe a scuola, la crociata contro gli spray al peperoncino. Per conoscere il punto di vista del leader leghista, su questo e altro, l’appuntamento è dunque per il 17 dicembre, alle ore 15.00, su Skuola.net.