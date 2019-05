Fuori sede? Il viaggio per votare costa meno

In aereo

Alitalia offre uno sconto speciale per chi viaggia per il voto, quindi save the date: dal 18 al 26 Maggio per i viaggi di andata e dal 26 Maggio al 2 Giugno per quelli di ritorno. Lo sconto, che non si aggiunge ad altre agevolazioni già in vigore e non si applica ai voli in codeshare, è di €40,00 applicabile sulla tariffa del biglietto andata e ritorno, se superiore a €40,00, escluse le tasse e i supplementi. Chi deciderà di usufruirne dovrà tuttavia esibire, durante il Check-in, la tessera elettorale. Qualora l’elettore ne sia sprovvisto per il viaggio di andata, sarà necessario sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva da presentare al personale di scalo. Al ritorno, invece, la tessera elettorale regolarmente timbrata e datata dovrà necessariamente essere esibita, a dimostrazione dell’avvenuta votazione.



In treno

Anche Trenitalia si metterà in gioco per facilitare gli spostamenti degli elettori fuori sede. In particolare, gli sconti potranno essere utilizzati per viaggi a partire dal 17 maggio per quanto riguarda quello di andata e per quello di ritorno entro il 5 Giugno 2019. Come per Alitalia, i viaggiatori dovranno dimostrare di aver usufruito del viaggio per votare. Sono previsti il 70% di sconti per tratte di media-lunga percorrenza e 60% per i treni regionali. Gli elettori che decidono di viaggiare, invece, con la compagnia Italo potranno usufruire di uno sconto del 60% sui biglietti del treno. Con le seguenti condizioni: il viaggio di andata deve avvenire in una data compresa tra il 17/05 e il 26/05, mentre il viaggio di ritorno deve avvenire in una data compresa tra il 26/05 e il 05/06.