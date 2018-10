Erasmus + 2019: pubblicato il bando UE e la guida del programma

Sono oltre due miliardi e mezzo di euro i finanziamenti messi a disposizione per il programma di Erasmus+ per il prossimo anno. E’ stato da poco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea l’invito a presentare proposte per il 2019 nei settori istruzione, formazione, gioventù e sport. Pubblicata anche la guida al programma Erasmus + in tutte le lingue UE. Vediamo insieme le scadenze e le date, così come riportate dal sito Skuola.net .

Chi può fare richiesta?

Al progetto Erasmus+ può partecipare qualsiasi organismo, pubblico e privato, attivo nei settori dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport. Chi è interessato a trasmettere una candidatura per ottenere un finanziamento nell’ambito del programma Erasmus+, può iniziare fin da subito a preparare le domande di sovvenzione.



Il calendario del bando

Le candidature per il finanziamento possono essere presentate online a partire da Gennaio 2019. La scadenza dei termini per la presentazione delle domande è fissata alle ore 12:00 (ora di Bruxelles), secondo il seguente calendario:



Azione chiave 1 : Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento



- Mobilità individuale nel settore dell’istruzione superiore: 5 febbraio 2019

- Mobilità individuale nel settore della gioventù: 5 febbraio 2019

- Mobilità individuale nei settori dell’IFP, dell’istruzione scolastica e dell’istruzione per adulti: 5 febbraio 2019

- Diplomi di master congiunti Erasmus Mundus: 14 febbraio 2019

- Master congiunti Erasmus Mundus – Invito congiunto UE-Giappone: 1 aprile 2019

- Mobilità individuale nel settore della gioventù: 30 aprile 2019 Mobilità individuale nel settore della gioventù: 1 ottobre 2019



Azione chiave 2 : Cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone prassi



- Rafforzamento delle capacità nel settore della gioventù: 24 gennaio 2019

- Partenariati strategici nel settore della gioventù: 5 febbraio 2019

- Rafforzamento delle capacità nel settore dell’istruzione superiore: 7 febbraio 2019

- Alleanze per la conoscenza: 28 febbraio 2019

- Alleanze per le abilità settoriali: 28 febbraio 2019 Università europee: 28 febbraio 2019

- Partenariati strategici nel settore dell’istruzione e della formazione: 21 marzo 2019

- Partenariati strategici nel settore della gioventù: 30 aprile 2019

- Partenariati strategici nel settore della gioventù: 1 ottobre 2019



Azione chiave 3 : Sostegno alle riforme delle politiche



- Progetti nell’ambito del dialogo con i giovani: 5 febbraio 2019, 30 aprile 2019, 1 ottobre 2019



Azioni Jean Monnet



- Cattedre, moduli, centri di eccellenza, sostegno alle istituzioni e alle associazioni, reti, progetti: 22 febbraio 2019



Azioni nel settore dello sport



- Partenariati di collaborazione: 4 aprile 2019

- Piccoli partenariati di collaborazione: 4 aprile 2019

- Eventi sportivi europei senza scopo di lucro: 4 aprile 2019