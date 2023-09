Emergenza scuola: in un anno 61 crolli strutturali negli istituti italiani | La mappa sul territorio

Per fortuna la maggior parte degli episodi sono accaduti di notte oppure nel weekend e nei periodi di chiusura. Le ragioni principali dei crolli sono dovute all' anzianità strutturale degli edifici, alla carenza di manutenzione e all'assenza di investimenti. Inoltre gran parte dei motivi riconducibili ai crolli sono da ravvisare nei materiali edili utilizzati così come nella mancanza di tempestività negli interventi di ristrutturazione.

Dichiarazione

"Non disporre di dati aggiornati in merito allo stato degli edifici scolastici, come appare dall'Open data del ministero dell'Istruzione e del Merito, ancora ferma al precedente anno scolastico, non è accettabile - specifica Adriana Bizzarri, coordinatrice nazionale scuola di Cittadinanzattiva - così come non lo è la mancanza di aggiornamenti puntuali sugli stati di avanzamento degli interventi del Pnrr per l'edilizia scolastica e i servizi 0-6. Oltre a un immediato aggiornamento e pubblicazione dei dati suddetti - aggiunge la stessa Adriana Bizzarri - chiediamo che siano maggiormente informate e coinvolte le scuole, le famiglie e le comunità locali sull'andamento degli interventi del Pnrr (Piano Nazionale Ripresa e Resilienza), che si provveda con urgenza a effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da parte degli enti locali proprietari degli edifici".