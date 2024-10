Disturbi alimentari, tre giovani su quattro aspirano ai corpi perfetti dei social e la metà cambia dieta per inseguirli

“Gli algoritmi che governano i contenuti che vediamo ogni giorno sui social network stanno plasmando anche il modo in cui i nostri giovani si rapportano con il proprio corpo e con l’alimentazione. L’esposizione a determinati modelli di bellezza, atletismo o possenza fisica condiziona soprattutto gli adolescenti, in una delicata fase della vita per quanto riguarda il rapporto il sé. Non è un caso che YouTube abbia deciso di limitare la visione di alcuni video agli utenti più piccoli. E non si tratta dei “soliti” contenuti violenti o pornografici, ma di creator che con i loro fisici eccessivamente perfetti possono influenzare l’autostima e i regimi alimentari dei giovani che li guardano”, commenta così i dati Daniele Grassucci, direttore di Skuola.net.