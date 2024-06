Dalla classe che ha ripetuto la Maturità agli studenti "insoddisfatti" del 100: quando gli esami arrivano in Tribunale

Ma il TAR sa essere ancora più determinante quando fa a braccio di ferro con le commissioni dell’esame di Stato. Non può non essere chiamata in causa, su questo tema, la storia di un altro studente, iscritto in un liceo di Scienze Umane genovese. Non ammesso all’edizione 2022 della Maturità, il diplomando non ci ha pensato due volte e ha avanzato il suo ricorso. Una mossa che si è rivelata vincente, visto che il Tribunale gli ha accordato la possibilità di sostenere l’esame e di strappare un onesto 61/100, in barba ai docenti.