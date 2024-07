Contributi scolastici: dopo l’esame di terza media arriva la “tassa” per iscriversi alle superiori. Va pagata?

A questo punto un dubbio potrebbe attanagliare i più? Conviene pagare oppure no? Il consiglio dell’esperto va in direzione del primo scenario, in quanto “si tratta di denari che servono a migliorare la vita della scuola e, di riflesso, dello studente. E poi non stiamo parlando di cifre enormi, ci si attesta tra gli ottanta e i cento euro nelle scuole superiori. Fanno eccezione, per via della presenza di attività di laboratorio e pratiche significative, gli istituti tecnici e professionali: qui la cifra può arrivare a superare i 250 euro. Non oltre”.