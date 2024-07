Compiti estivi, cresce la fronda delle famiglie: quattro genitori su dieci si dicono contrari | E per salvare le vacanze uno su cinque aiuterà i figli

Nonostante ciò, i ragazzi restano fiduciosi di riuscire a portare a termine la missione in tempo utile. Proiettandosi a settembre, oltre il 70% immagina di arrivarci con i compiti completati o quasi. A cui si aggiunge un quinto scarso (17%) che, più prudentemente, pensa che si presenterà in classe con la maggior parte del materiale in cascina. Un obiettivo a cui, in molti casi, lavoreranno pure i genitori, forse per evitare che il fardello scolastico estivo interferisca con le proprie ferie: a detta dei loro figli, il 17% si è mostrato disponibile a collaborare nello svolgimento degli esercizi e un altro 29% potrebbe intervenire in caso di difficoltà, per superare dei blocchi momentanei. D’altra parte, però, 1 su 2 sarà abbandonato al proprio destino.