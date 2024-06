Come funziona la Maturità negli altri Paesi? Ecco qual è l'esame più difficile

Questo, però, non vale solo per le ragazze e i ragazzi italiani. Un po’ dappertutto, infatti, nelle stesse settimane o nel corso dell’anno si svolgono verifiche simili, con simili livelli di stress. Se non decisamente peggiori. Come evidenzia un approfondimento del portale Skuola.net, dall’altro capo del mondo la situazione potrebbe essere un filo - per usare un eufemismo - più impegnativa. Se questo non basta a rasserenare gli studenti, sapere che non si è soli potrà comunque aiutare: in fin dei conti si dice “mal comune, mezzo gaudio”.