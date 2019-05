Come candidarsi a un annuncio di lavoro online? Ecco le 10 regole

10 consigli per candidarsi a un’offerta di lavoro

La prima cosa da fare se si vuole candidarsi a una posizione, anche online, è quella di avere un CV efficace. Spesso, però, per un neolaureato o per un giovane alle prime esperienze lavorative, non è facile compilarne uno adeguato. Ecco le dritte degli esperti per creare un buon CV e per trovare lavoro più facilmente.



Realizzare versioni diverse del CV

Le aziende (e i posti di lavoro) non sono tutte uguali. E’ necessario saper cogliere le differenze tra un annuncio e un altro, e presentare un CV apposito per candidarsi per una determinata figura o per un’altra. E’ bene salvare nel PC diverse versioni del Curruculum, che valorizzino le competenze e le esperienze più rilevanti per le specifiche offerte.



Usare un indirizzo di posta elettronica professionale

La casella di posta è importantissima per stabilire un primo contatto con l’azienda. E’ possibile che proprio tramite e-mail arrivino avvisi importanti rispetto alla candidatura. Per questo l’indirizzo è consigliabile usare un indirizzo mail apposito, chiaro e professionale: un semplice nome+cognome@dominio è perfetto.



Inserire tutti i dati personali nel CV

Se ti stai candidando per una posizione, è importante che tu sia rintracciabile. Non dimenticare mai i tuoi dati personali, incluso un numero di telefono al quale sia possibile raggiungerti. Importante è anche non dimenticarsi di inserire la foto.



Descrivere le esperienze professionali rilevanti

Seleziona le esperienze che possono essere più utili per ottenere un determinato ruolo, e non limitarti ad elencarle. Spiega anche, in poche righe, le mansioni ed i compiti ricoperti.



Inserire con precisione le date di inizio e fine dei vari percorsi di studio

Che si tratti della laurea o del diploma, riporta la durata del percorso svolto. Aggiungi anche tutti i corsi e le certificazioni che hai conseguito.



Specificare la disponibilità a trasferte o trasferimenti

Può essere determinante per ottenere un dato ruolo. La disponibilità a spostarsi può fare la differenza, soprattutto per le figure per le quale è richiesto esplicitamente, ma non solo: denota una certa adattabilità, competenza molto richiesta dalle aziende.



Indicare il grado di conoscenza delle lingue straniere

Ormai, la conoscenza di almeno una lingua straniera è quasi una delle competenze di base richieste dal mondo del lavoro. Spesso, inoltre, gli stessi colloqui sono tenuti in lingua inglese.



Illustrare anche altre competenze, hobbies ed interessi

Anche ciò che non attiene strettamente al campo professionale può essere utile per fornire un’idea completa di chi siamo. Una sezione del CV può contenere hobbies, passioni e interessi che siete riusciti a coltivare con successo e costanza.



Preparare una lettera di presentazione

Importante che la lettera di presentazione sia quanto più personale possibile, scritta ad hoc per ogni candidatura, anche breve ma dedicata a quella determinata azienda e a quel ruolo, che mostri determinazione e motivazione.