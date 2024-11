Borse di studio universitarie, in arrivo fondi record: stanziati 880 milioni

E per il 2024/25 il Ministero ha annunciato che crescerà ulteriormente. Secondo le stime, per gli studenti fuori sede dovrebbe aggirarsi attorno ai 7 mila euro (7.015,97 euro), in aumento di 359,45 euro rispetto a oggi; per gli studenti pendolari dovrebbe essere di circa 4 mila euro (4.100,05, + 210,06 euro), mentre per gli iscritti in sede si parla di quasi 3 mila euro (2.827,64, + 144,87 euro).