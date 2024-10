Alcol, fumo, farmaci sempre più diffusi tra i minorenni: uno su tre fuma abitualmente, uno su quattro si ubriaca spesso

Il consumo di queste sostanze, però, dopo il calo del 2020, sta tornando a crescere tra gli studenti. Gli psicofarmaci maggiormente assunti dai giovani? Senza dubbio quelli per dormire o rilassarsi (8,3%), seguono quelli per l’attenzione e/o l’iperattività (3,5%), per dimagrire (2,6%) e per l’umore (2,5%). Ma tra le ragazze il tutto si raddoppia e, se si osservano i consumi di quelli per dormire e ancor più quelli per le diete, le quote femminili sono almeno triple rispetto a quelle dei coetanei maschi.