200mila nuovi posti di lavoro nei settori tecnico-scientifici nei prossimi 3 anni

Nonostante la disoccupazione giovanile sfiori il 30% è sempre più faticoso trovare giovani da assumere. Strano, ma vero: gli imprenditori cercano con urgenza figure professionali che in più di 1 caso su 3 sono di difficile reperimento. Addirittura, per quanto riguarda gli under 29, si farà fatica a selezionarne 1 su 2. Da cosa deriva questo? C'è troppa distanza tra formazione e profili cercati dalle imprese, un divario sempre più ampio. L'offerta formativa è carente soprattutto per le competenze scientifiche e tecniche medio-alte. Questo è quanto è emerso dalla ricerca realizzata da Confindustria e Luiss e riportata dal portale Skuola.net.