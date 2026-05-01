Primo Maggio, dalle proteste di Chicago ai concerti in piazza: la storia della Festa dei lavoratori

In Italia il Primo Maggio venne celebrato per la prima volta nel 1891. Durante il ventennio fascista la festa fu però soppressa e venne sostituita con il cosiddetto "Natale di Roma" che celebrava il 21 aprile la fondazione della capitale d'Italia. Solo nel 1945, con la fine della guerra e la caduta della dittatura di Mussolini, la ricorrenza tornò ufficialmente nel calendario civile. La storia italiana della Festa dei Lavoratori è segnata però anche da momenti drammatici. Il più noto è la Strage di Portella della Ginestra del 1947, in Sicilia. Durante una manifestazione di lavoratori, un attacco armato per mano di una banda locale provocò morti e feriti. Nel tempo, le celebrazioni hanno assunto anche un valore più ampio. Uno degli eventi più noti e più attesi è il concerto di Piazza San Giovanni in Laterano a Roma, nato nel 1990 e diventato un appuntamento fisso.