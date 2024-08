La notte di San Lorenzo fra tradizione e leggenda: ecco la vera storia

In molte città italiane, la notte di San Lorenzo è celebrata con eventi e sagre. Ad esempio, ad Amaseno, in provincia di Frosinone, si tiene una cerimonia religiosa nella chiesa di Santa Maria Assunta, che custodisce una reliquia del sangue del santo. A Firenze, dove San Lorenzo è compatrono della città, si svolgono festeggiamenti che includono un corteo fino alla basilica dedicata al santo e una cena in piazza, spesso con musica dal vivo. Nella Firenze medioevale per onorare il santo, morto appunto sulla graticola, venivano arrostiti dei quarti di bue, poi tagliati in piccole parti e distribuiti gratuitamente al popolo. Secondo la tradizione fu proprio da questa usanza che ebbe origine la celebre bistecca alla fiorentina. In alcune località della Calabria, si accendono falò sulla spiaggia per celebrare la notte delle stelle cadenti, creando un'atmosfera magica e suggestiva. Più in generale, molte persone si riuniscono in luoghi lontani dalle luci della città per osservare le stelle cadenti. È un'occasione per trascorrere una serata all'aperto, spesso accompagnata da picnic e momenti di convivialità.