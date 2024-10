Manovra, dalla natalità al lavoro: bonus, incentivi e detrazioni

Per favorire la conciliazione dei tempi lavorativi con le esigenze familiari si potenziano i congedi parentali, all'80% non più per 2 ma per 3 mesi, si rafforza il bonus asili nido e si esclude l'assegno unico dal computo dell'Isee. Arriva il bonus nuovi nati da mille euro per chi ha un Isee sotto i 40.000 euro. Si rifinanzia il Fondo per le non autosufficienze, nonché la carta "Dedicata a te" con 500 milioni per gli acquisti dei beni alimentari per le famiglie più in difficoltà. Cambiano invece le detrazioni, con l'introduzione del cosiddetto quoziente familiare: più numerosi i componenti della famiglia e più basso il reddito, maggiori saranno gli spazi per le detrazioni fiscali.