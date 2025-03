Malattia di PolG, ecco cosa è e quali sono i sintomi

Al momento, non esiste una cura definitiva per la malattia di PolG, ma il trattamento si concentra sulla gestione dei sintomi e sul miglioramento della qualità della vita del paziente. I farmaci possono essere utilizzati per trattare sintomi come epilessia, disturbi neurologici e problemi muscolari, con l'uso di anticonvulsivanti per il controllo delle crisi. Inoltre, la supplementazione di Coenzima Q10 è talvolta utilizzata per supportare la funzione mitocondriale, anche se la sua efficacia non è garantita per tutti i pazienti. Le terapie fisiche e occupazionali sono utili per migliorare la forza muscolare, la mobilità e l'autosufficienza del paziente. Se ci sono complicazioni epatiche, potrebbe essere necessario trattare eventuali danni al fegato, inclusa la gestione dell'insufficienza epatica nei casi più gravi. In alcuni pazienti, il supporto nutrizionale può essere richiesto per affrontare difficoltà nell'assunzione di cibo o problemi metabolici.