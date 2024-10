Brics, tutto quello che c'è da sapere

Il termine Brics è stato coniato nel 2001 dall'analista Jim O’Neill di Goldman Sachs per indicare un nuovo raggruppamento geo-economico che sarebbe cresciuto esponenzialmente nel successivo decennio. I Paesi si sono riuniti per la prima volta a margine dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 2004. Brasile, Russia, India, Cina e Sud Africa hanno delle caratteristiche in comune: prima fra tutte la condizione economica in via di sviluppo, una popolazione numerosa, un territorio ampio e sono caratterizzati da abbondanti risorse naturali. Inoltre, negli ultimi anni hanno riscontrato una forte crescita del Pil e hanno imposto la loro presenza sulla scena commerciale mondiale. A oggi i Brics non hanno uno statuto formale.