Xi Jinping: "L'allargamento dei Brics è un nuovo capitolo per i Paesi emergenti"

Riformare Onu e Consiglio sicurezza

I leader dei Paesi Brics sostengono la riforma dell'Onu, compresa quella del Consiglio di Sicurezza "con l'obiettivo di renderlo più democratico, rappresentativo, efficace ed efficiente, e di aumentare la rappresentanza dei paesi in via di sviluppo tra i membri del Consiglio in modo che possa rispondere adeguatamente alle sfide globali". È quanto si legge nella dichiarazione finale del summit. Lo scrive Ria novosti. I leader hanno inoltre convenuto di "rafforzare la cooperazione su questioni di interesse comune sia all'interno dei Brics che nei forum multilaterali, tra cui l'Assemblea generale delle Nazioni Unite e il Consiglio per i diritti umani per proteggere i diritti umani in modo non selettivo, non politicizzato, costruttivo e senza doppi standard", si legge nel documento.