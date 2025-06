Alleanza Ue sul Nucleare, cos'è e quali sono i suoi obiettivi: ecco come cambia il ruolo dell'Italia

L’Alleanza Nucleare si propone di: promuovere il nucleare come pilastro della transizione energetica europea, al fianco delle fonti rinnovabili; favorire l’accesso a finanziamenti pubblici e privati, anche per lo sviluppo di reattori di nuova generazione (SMR e AMR); garantire neutralità tecnologica, includendo il nucleare tra le fonti sicure e resilienti per diversificare gli approvvigionamenti energetici; ridurre le dipendenze strategiche, sviluppando un’industria nucleare europea autonoma nella fornitura di materie prime per applicazioni energetiche e non.