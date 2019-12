Usa: le sigarette saranno vietate ai giovani under 21 anni

Gli Stati Uniti sono vicini all' approvazione di una misura senza precedenti: il bando all'acquisto di prodotti a base di tabacco per chiunque abbia meno 21 anni. E nei giorni scorsi sono state autorizzate due nuove sigarette con meno nicotina che potrebbero aiutare a ridurre la dipendenza nei fumatori adulti.

Il bando aumenterà l'età in cui si possono acquistare prodotti al tabacco - dai 18 ai 21 anni - e riguarderà sia sigarette regolari, sia quelle elettroniche. La misura dovrebbe avere il sostegno sia dei democratici che dei repubblicani. Nonostante il bando sia di per sè un passo in avanti, c'e' il timore di alcune associazioni a difesa della salute dei consumatori, che venga usato dall' industria del tabacco per evitare in cambio il blocco alle vendite delle sigarette aromatizzate.

Per quanto riguarda il via libera alla vendita di sigarette a basso contenuto di nicotina, Mitch Zeller, direttore del centro per i prodotti da tabacco dell'Fda (Food and Drug Administration, l'Agenzia per gli alimenti e i medicinali), ha commentato: "Sono i primi prodotti ad aver dimostrato di poter aiutare a ridurre la dipendenza dalla nicotina in chi già è dipendente". Studi dell''Fda hanno rilevato infatti che chi fuma queste sigarette tende a ridurre il numero di quelle fumate giornalmente.