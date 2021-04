Usa, a New York il primo trapianto al mondo di trachea

-afp

All'ospedale Mount Sinai di New York è stato effettuato, per la prima volta al mondo, un trapianto completo di trachea su una paziente di 56 anni. L'organo era risultato danneggiato sei anni fa dopo una serie di intubazioni. L'intervento, spiega la clinica in un comunicato, è avvenuto il 13 gennaio e la donna è in buona salute. L'operazione è durata 18 ore e ha richiesto oltre 50 specialisti.