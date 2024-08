Tumori in aumento tra i giovani: millennials e generazione X più a rischio per 17 tipi di cancro

Lo studio, pubblicato sulla rivista The Lancet Public Health, si basa su dati relativi a 23 milioni e 654mila pazienti diagnosticati con 34 tipi di cancro e dati sulla mortalità (7 milioni e 348.137 decessi per 25 tipi di cancro) per individui di età compresa tra 25 e 84 anni estratti dai registri dei tumori statunitensi. E' emerso che i tassi di incidenza sono aumentati per ogni gruppo di nascita successivo dal 1920 per otto dei 34 tipi di cancro. In particolare, il tasso di incidenza era circa due-tre volte più alto nella fascia di nascita del 1990 rispetto a quella del 1955 per i tumori del pancreas, del rene e dell'intestino tenue sia nei maschi che nelle femmine.