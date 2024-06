Lo studio Laura, che è in corso e i cui risultati sono contemporaneamente pubblicati sulla rivista New England Journal of Medicine, ha arruolato 216 pazienti in più di 145 centri di oltre 15 Paesi, tra cui Stati Uniti, Europa, America del Sud e Asia. Lo studio è considerato un avanzamento significativo: osimertinib è infatti una terapia mirata in grado di prolungare la sopravvivenza libera da progressione di malattia di più di tre anni.