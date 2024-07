Tumore al seno: l'oncologia di precisione può sostituire la chemioterapia

Si chiama elacestrant ed è un degradatore selettivo del SERD (recettori degli estrogeni) attivo per via orale. È la prima volta che una cura di questo tipo sembra funzionare sui casi più gravi e con più necessità terapeutica. Infatti, risulta efficace anche sulle donne con tumore al seno che presentano mutazioni acquisite che si sviluppano a seguito dell'esposizione alla terapia endocrina (ESR1). In aggiunta, lo studio ha un altro primato visto che è il primo prescrivibile su un test di biopsia liquida e non più su quelle tessutali, che sono molto più invasive. La biopsia liquida permette un'analisi del sangue che valuta il DNA tumorale circolante e, per questo motivo, è un esame molto preciso. In Italia è una scoperta che potrebbe aiutare più di 2.000 donne che hanno il cancro al seno.