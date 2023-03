Topi ottenuti da due padri biologici in Giappone, i cuccioli sono sani e fertili

I ricercatori sono riusciti a raggiungere tale risultato grazie a un nuovo protocollo che ha permesso di ottenere ovuli da cellule di topi maschi adulti. Le cellule sono state poi trasformate in staminali pluripotenti indotte e poi coltivate finché alcune di esse non hanno spontaneamente perso il cromosoma maschile Y. Queste cellule sono state poi trattate con una molecola chiamata reversina, che favorisce gli errori nella distribuzione dei cromosomi durante il processo di divisione cellulare, in modo da ottenere cellule femminili con due copie del cromosoma X.

L'ipotesi di trattamento di casi di infertilità nell'uomo

Almeno sulla carta, questa nuova tecnica potrebbe permettere di trattare alcune cause di infertilità, come la sindrome di Turner, e, sempre in linea teorica, potrebbe permettere di generare individui monogenitoriali. La via per arrivare alle prime applicazioni sull'uomo è però ancora lunga, come riconosce lo stesso Hayashi. Il biologo sottolinea infatti che ci sono grandi differenze tra la biologia riproduttiva dei topi e quella degli esseri umani e che risulta quindi molto difficile trasferire le scoperte dal laboratorio alla clinica. Inoltre, i topi con due padri risultano apparentemente sani, ma dovranno essere ulteriormente esaminati per verificare che negli ovuli derivati da cellule maschili si siano preservate le modificazioni chimiche (epigenetiche) del Dna che influiscono sull'accensione e sullo spegnimento dei geni.