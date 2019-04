Stimolazione wireless, altri 3 pazienti paraplegici hanno ripreso a camminare

Una speranza di ripresa anche per Manuel Bortuzzo, il giovane nuotatore vittima di un agguato che a febbraio gli ha compromesso l'utilizzo degli arti inferiori. Ad ipotizzarlo è il professor Gregoire Courtine: "E' prematuro parlarne - ha detto - ma potenzialmente potrebbe rispondere al trattamento".



Courtine ha spiegato che il prossimo anno verrà infatti avviata la sperimentazione della tecnica su pazienti con lesioni spinali recenti e si potrebbe ipotizzare di valutare, se le verifiche del caso ne confermeranno l'opportunità, l'eventuale inserimento di Manuel in questa sperimentazione. Courtine ha tenuto a precisare che si tratta solo di un'"ipotesi" e di non aver conosciuto personalmente Manuel. Ha inoltre sottolineato che il caso del nuotatore diciannovenne è "complesso", poiché la lesione spinale è stata determinata da un proiettile. Al momento, dunque, non c'è alcuna certezza del fatto che la tecnica di stimolazione wireless possa essere utilizzata per Manuel. Tuttavia, ha affermato Courtine, "sulla base dei dati a oggi noti, Manuel potrebbe rientrare nella tipologia di casi potenzialmente rispondenti al trattamento"