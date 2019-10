Smog, Italia prima in Europa per morti da biossido azoto 

Secondo l'analisi dei rilevamenti 2016, l'Italia ha il valore più alto dell'Ue di decessi prematuri (214.600) per biossido di azoto (NO2), ozono (O3, 3.000) e il secondo per il particolato fine PM2,5 (58.600).



Dati allarmanti - Complessivamente nell'Ue a 28 lo smog è responsabile di 372mila decessi prematuri, in calo dai 391mila del 2015. Come nel quadro generale europeo, i dati indicano un miglioramento anche per l'Italia rispetto al 2015, quando l'Eea stimava i decessi prematuri per NO2 nel nostro Paese a 20mila unità. Le rilevazioni più recenti, datate 2017, vedono le concentrazioni di polveri sottili (PM2,5) più elevate in Italia e sei Paesi dell'est (Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Polonia, Romania e Slovacchia).



Torino tra le città più inquinate d'Europa - Torino contende a Parigi e Londra il "primato" di città europea più inquinata da NO2 e, tra le città più piccole, Padova si segnala per l'alta concentrazione media di PM2,5 e PM10. La situazione non migliora nelle aree rurali nazionali, con superamenti dei limiti giornalieri di particolato registrati in sedici delle 27 centraline che hanno rilevato valori irregolari nell'Ue. Due milioni di italiani vivono in aree, soprattutto la Pianura Padana, dove i limiti Ue per i tre inquinanti principali sono violati sistematicamente.