Sclerosi multipla, individuate le cellule che ne consentono lo sviluppo

Un gruppo di ricercatori dell'Università di Zurigo, guidato dall'italiano Edoardo Galli, ha identificato nel sangue le cellule del sistema immunitario cruciali per lo sviluppo della sclerosi multipla. Si tratta delle unità cosiddette "T helper", che in futuro potranno essere usate come marcatore per diagnosticare la malattia in modo non invasivo. Queste cellule invadono il sistema nervoso centrale, causando infiammazione e danni ai neuroni.