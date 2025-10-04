Sclerosi multipla, dal 3 al 5 ottobre torna "La mela di Aism"

Saranno distribuiti dai volontari circa 255mila sacchetti di mele per raccogliere fondi per aiutare la ricerca e a sostegno delle persone malate
Da venerdì 3 a domenica 5 ottobre torna in tutta Italia "La mela di AISM", la storica manifestazione promossa dall'Associazione Italiana Sclerosi Multipla a sostegno della ricerca scientifica e dei servizi dedicati alle persone con SM e patologie correlate. Migliaia di volontari saranno presenti nelle piazze italiane per raccogliere donazioni e distribuire circa 255.000 sacchetti di mele. Come avviene da oltre vent'anni, a fornire i frutti per questa importante opera di sensibilizzazione è Apo Conerpo, la più grande organizzazione di produttori ortofrutticoli d'Europa, attraverso le cooperative socie Agrintesa di Faenza e Patfrut di Ferrara.
"Anno dopo anno, per noi è motivo di orgoglio rinnovare questa collaborazione e scendere in campo a fianco di AISM - commenta Davide Vernocchi, presidente di Apo Conerpo -. La sclerosi multipla è una malattia che colpisce soprattutto i giovani e che ha ancora bisogno di essere conosciuta e raccontata. La 'Mela di AISM' è importante proprio perché riesce a unire la raccolta di risorse per la ricerca e la diffusione di consapevolezza tra i cittadini". Gli stabilimenti di Bagnacavallo (Ravenna) e di Monestirolo (Ferrara) hanno curato anche quest'anno la preparazione dei sacchetti da 1,8 kg di mele Granny Smith, Golden e Noa Red, che saranno distribuiti nelle piazze italiane durante i tre giorni della manifestazione: "Si tratta di un impegno organizzativo rilevante per le nostre cooperative in un momento dell'anno di intensa attività - prosegue Vernocchi - ma nessuno di noi, dai magazzini agli uffici, ha mai messo in discussione il sostegno a questa causa. Negli anni di collaborazione abbiamo imparato a conoscere da vicino le storie e la dignità di chi affronta la malattia e le sfide che vengono affrontate quotidianamente. Ogni edizione ci ricorda quanto sia prezioso questo contributo e conferma la nostra volontà di fare la nostra parte".
