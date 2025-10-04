Sclerosi multipla, dal 3 al 5 ottobre torna "La mela di Aism"

"Anno dopo anno, per noi è motivo di orgoglio rinnovare questa collaborazione e scendere in campo a fianco di AISM - commenta Davide Vernocchi, presidente di Apo Conerpo -. La sclerosi multipla è una malattia che colpisce soprattutto i giovani e che ha ancora bisogno di essere conosciuta e raccontata. La 'Mela di AISM' è importante proprio perché riesce a unire la raccolta di risorse per la ricerca e la diffusione di consapevolezza tra i cittadini". Gli stabilimenti di Bagnacavallo (Ravenna) e di Monestirolo (Ferrara) hanno curato anche quest'anno la preparazione dei sacchetti da 1,8 kg di mele Granny Smith, Golden e Noa Red, che saranno distribuiti nelle piazze italiane durante i tre giorni della manifestazione: "Si tratta di un impegno organizzativo rilevante per le nostre cooperative in un momento dell'anno di intensa attività - prosegue Vernocchi - ma nessuno di noi, dai magazzini agli uffici, ha mai messo in discussione il sostegno a questa causa. Negli anni di collaborazione abbiamo imparato a conoscere da vicino le storie e la dignità di chi affronta la malattia e le sfide che vengono affrontate quotidianamente. Ogni edizione ci ricorda quanto sia prezioso questo contributo e conferma la nostra volontà di fare la nostra parte".