Sanità, un esame su due risulta più caro in intramoenia che nel privato

Che si tratti di una radiografia o di una gastroscopia , "circa la metà delle prestazioni mediche prese in considerazione hanno un costo inferiore nel privato piuttosto che in intramoenia ", ovvero eseguite dai medici di ospedale in regime di libera professione. Il dato, definito "sconcertante", arriva dal nuovo report "Osservatorio sui tempi di attesa e sui costi delle prestazioni sanitarie nei Sistemi Sanitari Regionali', promosso dalla Funzione Pubblica Cgil.

In cosa consiste il regime di "libera professione" - I medici possono eseguire esami in regime di "libera professione" chiamata, appunto, anche intramoenia: si tratta di prestazioni fornite al di fuori del normale orario di lavoro dai medici di un ospedale, i quali utilizzano le strutture ambulatoriali e diagnostiche dell'ospedale stesso a fronte, però, del pagamento da parte del paziente di una tariffa. Tariffa che, a quanto si apprende, risulta piuttosto salata.



Il costo di un'ecografia - Il report promosso dalla Funzione Pubblica Cgil, infatti, mette in luce cifre che "pesano sulle tasche degli italiani". Ad esempio: un'ecocardiografia "in intramoenia costa in media 109 euro contro i 98 del privato", secondo quanto si legge nello studio elaborato dal Crea Sanità dell'Universita' di Roma Tor Vergata.



Il privato conviene - Una gastroscopia in intramoenia costa 207 euro a fronte di 187 nel settore privato; una radiografia agli arti costa al paziente 65 euro a fronte di 58. Insomma, nel privato i cittadini trovano "costi addirittura spesso sovrapponibili o più economici" e, naturalmente, "con tempi di attesa enormemente inferiori".