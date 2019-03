Sanità, allarme carenza di medici specialisti: 16.700 in meno nel 2025

Dalla medicina d'urgenza alla pediatria, nei prossimi anni "non basteranno i neo specialisti a sostituire chi andrà in pensione" e il saldo tra chi entra e chi esce, nel periodo 2018-2025, si tradurrà in una mancanza di 16.700 medici. In testa tra le regioni che saranno più in difficoltà troviamo Sicilia, Piemonte e Toscana. E' quanto denuncia un nuovo studio del sindacato Anaao Assomed, che disegna la mappa delle carenze di specialisti.