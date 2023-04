Sanità, al via il Forum Permanente dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie e ospedaliere

Una casa delle competenze con l'obiettivo di formulare, attraverso il dialogo costante delle reti professionali, proposte utili all'approfondimento dei temi più rilevanti e di maggior attualità riguardanti la sanità, le aziende sanitarie e l’integrazione con il territorio, analizzando gli scenari relativi al futuro del Servizio Sanitario e Socio Sanitario nazionale.

Sarà questo in sintesi il lavoro del Forum Permanente dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie e ospedaliere associate a Federsanità che si è insediato a Roma in un evento presso l’Auditorium Cosimo Piccinno del Ministero della Salute. "L'ammodernamento della nostra sanità richiede non solo risorse economiche adeguate ma un utilizzo appropriato – ha detto il ministro della Salute Orazio Schillaci nel suo saluto al Forum -. Abbiamo di fronte sfide importanti come l’attuazione del Pnrr, e in particolare il potenziamento della medicina territoriale, per garantire più efficienza ed equità. Le buone competenze manageriali e capacità di leadership potranno rendere efficaci gli investimenti adattando gli interventi al contesto locale e migliorando l'accesso dei cittadini ai servizi sanitari e sociosanitari".