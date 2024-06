Salute metabolica, apre all'Irccs San Raffaele il nuovo Centro di eccellenza

Problemi di obesità e sovrappeso, intolleranza al glucosio e dislipidemia, o malattie metaboliche del fegato: sono i disturbi che affronta e cura il Centro di eccellenza per la Salute metabolica dell'Ircss Ospedale San Raffaele. Si tratta di una struttura che nasce dalla profonda consapevolezza del contesto epidemiologico, in Italia e nel mondo, caratterizzato dall'espansione continua di sindromi e malattie metaboliche: dal diabete di tipo 2 alle disglicemie, dalle dislipidemie all'ipertensione arteriosa e alle malattie epatiche metaboliche. Sono sindromi presenti frequentemente in associazioni multiple tra loro e responsabili di elevato rischio cardiovascolare e mortalità precoce associati.