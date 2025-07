Una nuova generazione di ricercatori per cambiare il Sistema Sanitario Nazionale

Un contributo privato per provare a colmare, almeno in parte, un vuoto creato da carenze strutturali e spese pubbliche che fanno dell’Italia un Paese che, a livello europeo, spende meno rispetto alla media. Lo dicono i dati Ocse: la spesa sanitaria in Italia è pari al 9% del Pil nel 2022 (in Germania è al 12,6%, in Francia all’11,9%, nel in Gran Bretagna all’11% e in Spagna al 9,7%).