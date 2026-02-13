La resistenza fisica? Prima che dal corpo dipende dal cervello

Per farlo, il team ha condotto esperimenti su topi di laboratorio scoprendo che, dopo aver corso su un tapis roulant, gli animali andavano incontro a un aumentato dell'attività cerebrale, specie in un'area nota come ipotalamo ventromediale, che svolge un ruolo importante nel modo in cui il corpo utilizza l'energia. In particolare, si osservava un'attivazione di alcune cellule nervose chiamate neuroni che esprimono il fattore steroidogenico-1. Come era nelle attese, dopo due settime questi topi hanno mostrato un miglioramento della resistenza. La sorpresa è giunta quando i ricercatori hanno voluto bloccare l'attività di questa popolazione di neuroni: gli animali tendevano a stancarsi rapidamente e non riuscivano a migliorare le loro performance nonostante l'allenamento. Per i ricercatori è la prova che questi neuroni sono decisivi nello sviluppo della capacità di resistenza allo sforzo.