Protesi peniene, "Non trasformiamo il caso di Agrigento in un processo sommario contro il trattamento delle disfunzioni sessuali"

Parliamo spesso di persone molto giovani che, dopo un trauma o una malattia neurologica, devono improvvisamente confrontarsi non soltanto con la perdita della capacità di camminare, ma anche con problemi sessuali e riproduttivi.

La prima difficoltà è culturale. Nella riabilitazione ci si concentra comprensibilmente sulla sopravvivenza all’inizio e sulla mobilità in un secondo momento, mentre la sessualità viene spesso rimandata o considerata accessoria.

La seconda difficoltà è organizzativa. Un percorso del genere richiede collaborazione tra urologi, riabilitatori, fisiatri, infermieri, psicologi, sessuologi e personale specializzato. Servono sale operatorie, dispositivi, risorse, continuità assistenziale e un follow-up strutturato. Quando mancano personale e finanziamenti, anche i progetti clinicamente validi rischiano di rallentare o interrompersi.

Esistono poi difficoltà cliniche specifiche. Nella persona con lesione midollare bisogna valutare attentamente una serie di condizioni per ridurre il più possibile le complicanze come la gestione della vescica e dell’intestino, le infezioni urinarie, l’incontinenza, il cateterismo intermittente, la sensibilità, la spasticità, la destrezza delle mani, il rischio di lesioni da pressione e la capacità di utilizzare correttamente il dispositivo. Non basta che il paziente desideri la protesi: bisogna selezionarlo, informarlo, prepararlo e seguirlo nel tempo. Questo dimostra quanto sia lontana dalla realtà l’immagine di un intervento eseguito con leggerezza o per finalità puramente estetiche.