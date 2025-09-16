Pigiama Run 2025, l’Italia corre in pigiama per i bambini malati

Una corsa per divertirsi e fare sport, quindi, ma anche all’insegna della solidarietà. Con il ricavato proveniente dalle iscrizioni LILT sosterrà infatti in tutta Italia progetti e servizi concreti di aiuto e accoglienza a favore dei bambini malati di tumore e delle loro famiglie. Anche per questa edizione è confermata la partecipazione dei testimonial Juliana Moreira ed Edoardo Stoppa, che con il loro entusiasmo supporteranno l'iniziativa. L’evento è reso possibile dal main partner Esselunga, i partner Doc, Dual, Euronics, Figurella, Lego e Poste Italiane, il partner logistico Columbus Logistics. Per info e iscrizioni: www.pigiamarun.it.