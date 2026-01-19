Pensare positivo può aiutare a potenziare il sistema immunitario

Attivare l'area del cervello legata alla ricompensa e alle buone aspettative può rendere più efficace un vaccino
Pensare positivo potrebbe essere d'aiuto anche al sistema immunitario: attivare quell'area del cervello legata alla ricompensa e alle buone aspettative, infatti, sembra generare una maggiore risposta a un vaccino da parte dell'organismo, aprendo così a nuovi modi non invasivi per rendere questi trattamenti più efficaci. A sostenerlo è uno studio pubblicato sulla rivista Nature Medicine e realizzato dall'Università israeliana di Tel Aviv, che ha coinvolto 85 volontari.
Approfondire il funzionamento di questo meccanismo potrebbe far nuova luce anche sui percorsi cerebrali che sono alla base dell'effetto placebo. La cosiddetta Area tegmentale ventrale, o Vta, è una regione cruciale del cervello per il sistema della ricompensa, per la motivazione e le emozioni e i suoi neuroni producono dopamina, spesso chiamata "l'ormone della felicità". Studi svolti sugli animali hanno mostrato un collegamento tra quest'area e il sistema immunitario, ma non è ancora del tutto chiaro se tale relazione sia presente anche nell'uomo.
Per capirlo, i ricercatori hanno addestrato gli 85 partecipanti ad attivare la Vta usando strategie mentali come, ad esempio, ricordare un viaggio fatto, mentre l'attività del cervello veniva simultaneamente osservata attraverso la risonanza magnetica funzionale. Dopo quattro sessioni di allenamento, ai volontari è stato somministrato un vaccino contro l'epatite B e nelle settimane seguenti è stata monitorata la risposta immunitaria. I dati hanno mostrato che coloro che avevano imparato a mantenere un'attività cerebrale più elevata presentavano anche un maggiore livello di anticorpi nel sangue. Studi più ampi saranno però necessari per stabilire se tale strategia possa davvero migliorare in maniera affidabile e significativa la risposta immunitaria.