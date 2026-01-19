Pensare positivo può aiutare a potenziare il sistema immunitario

Approfondire il funzionamento di questo meccanismo potrebbe far nuova luce anche sui percorsi cerebrali che sono alla base dell'effetto placebo. La cosiddetta Area tegmentale ventrale, o Vta, è una regione cruciale del cervello per il sistema della ricompensa, per la motivazione e le emozioni e i suoi neuroni producono dopamina, spesso chiamata "l'ormone della felicità". Studi svolti sugli animali hanno mostrato un collegamento tra quest'area e il sistema immunitario, ma non è ancora del tutto chiaro se tale relazione sia presente anche nell'uomo.