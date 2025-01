Grattarsi? Scoperto perché è così irresistibile

I risultati, pubblicati sulla rivista Science, potranno aprire nuovi scenari per la ricerca di nuove terapie contro il prurito cronico e malattie come la dermatite da contatto, la rosacea e l'orticaria. Studiando l'eczema in topi normali che potevano grattarsi e topi geneticamente modificati che avevano perso la capacità di avvertire il prurito, i ricercatori hanno scoperto che lo sfregamento della pelle attiva i neuroni che percepiscono il dolore e li induce a rilasciare un neuropeptide noto come sostanza P. Questo composto attiva le cellule immunitarie che coordinano la risposta infiammatoria, ovvero i mastociti, che a loro volta provocano prurito e infiammazione tramite il reclutamento di particolari globuli bianchi, i neutrofili. Questo meccanismo spiega perché grattarsi peggiora le condizioni della pelle lesionata.