Svelata l'origine dell'emicrania, colpisce un italiano su quattro

I risultati spiegano anche perché l'emicrania colpisce di solito un solo lato della testa, un altro quesito rimasto finora senza risposta: le proteine non si diffondono in tutto il cervello, ma colpiscono per lo più il sistema sensoriale del lato nel quale sono state prodotte. I ricercatori hanno esaminato oltre 1.400 proteine presenti nel liquido cerebrospinale durante le emicranie indotte nei topi: l'11% delle molecole hanno mostrato variazioni durante gli attacchi e, di queste, solo 12 sono in grado di attivare i nervi sensoriali. Questo gruppo include anche una proteina chiamata Cgrp, già nota per il suo legame con l'emicrania e utilizzata nei trattamenti esistenti, ma le altre non erano mai state associate a questa patologia e potrebbero quindi portare a nuove cure.