Oms: "Troppo sale nella dieta degli italiani"

C'è ancora troppo sale nella dieta degli italiani. Secondo l'Organizzazione mondiale della sanità solo una persona su sei rispetta i parametri previsti che sono di 5 grammi al giorno. Nella vita di tutti i giorni invece secondo una ricerca pubblicata in occasione della Settimana mondiale per la riduzione del consumo di sale gli uomini ne consumano 9,3: quasi il doppio del limite indicato, mentre le donne scendono a 7,1 grammi, di meno ma sempre sopra i limiti raccomandati. Un trend in discesa negli ultimi dieci anni, quello del consumo del sale ma che non ha raggiunto ancora i livelli necessari per la salute.