Crescono obesità e malattie del cuore, 20mila decessi legati al peso

L'obesità è in forte crescita in Italia e nel mondo e provoca oltre 20mila decessi l'anno per problemi cardiovascolari, pari al 10% delle 220mila morti per patologie del cuore che ancora si registrano ogni anno in Italia. Lo ha riferito la Società Italiana di Cardiologia, precisando che a livello globale sono stati stimati circa 2 milioni di decessi attribuibili a un indice di massa corporea elevato, cioè a sovrappeso e obesità. Alcuni recenti studi condotti negli Stati Uniti mostrano che la mortalità per malattia cardiaca ischemica correlata all'obesità è più che triplicata negli ultimi 15 anni, sottolineando un trend preoccupante.