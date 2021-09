"Non esiste un limite teorico alla durata della vita umana": lo dice la statistica

Non esiste un vero e proprio limite teorico alla durata della vita umana. Lo afferma uno studio guidato dai ricercatori del Politecnico di Losanna (Epfl) e pubblicato su "Royal Society Open Science". La ricerca, realizzata a partire da dati statistici - anche italiani -, dimostrerebbe che una volta raggiunti i 108 anni, ogni anno di vita in più ha la stessa probabilità di essere raggiunto del precedente, ma - calcoli alla mano, avvertono i ricercatori - c'è una probabilità inferiore a 1 su un milione di raggiungere i 130 anni.

La vita ha una durata massima? Se sì, qual è? Da sempre l'uomo si interroga sui limiti temporali della propria vita e negli ultimi anni anche la scienza lo sta facendo sempre più spesso. Il recente studio svizzero si è servito della statistica per tentare di trovare una risposta. I ricercatori dell'Epfl hanno infatti analizzato i dati sugli ultra centenari registrati dall'Istat e l'omologo registro francese con l'obiettivo di verificare se esista una sorta di limite statisticamente verificabile.

I risultati dello studio - Una delle prime evidenze riscontrate dai ricercatori riguarda l'individuazione di una specie di momento critico, quello dei 108 anni. A questa età corrisponde infatti un anomalo aumento della mortalità. Come se questo numero rappresentasse una sorta di "trappola", che però, per quanto rischiosa, può essere superata. Ed è qui che le cose si fanno interessanti: varcata la soglia critica dei 108 anni, si hanno le stesse probabilità di raggiungere un anno di vita in più rispetto a quelle dell'anno precedente, indipendentemente dal sesso o la nazione: insomma, "ogni anno che avanza è come il lancio di una nuova moneta".

Un vero limite alla vita, dunque, non esiste, ma è chiaro che vivere un anno in più equivale di volta in volta a sfidare la sorte. In definitva, "arrivare a 130 anni - avvertono gli scienziati - equivale approssimativamente a ottenere testa per 20 lanci consecutivi di una moneta". Non è impossibile, ma la probabilità è meno di 1 su un milione.