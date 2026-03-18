Nel midollo spinale la chiave per ridurre il danno da un trauma spinale

"È noto che il trauma fisico al midollo spinale compromette il flusso dei segnali elettrici che sono alla base del funzionamento delle nostre fibre nervose", spiegano Mohammadshirazi e Taccola. "È la cosiddetta Dip (Depolarizing Injury Potential) che inizia a pochissimi istanti dal trauma e che continua, rendendo la lesione via via più seria. Le origini di questo non sono completamente note". La ricerca è stata condotta con una sofisticata strumentazione inventata dallo stesso Taccola e da John Fischetti e brevettata dalla Sissa: ora "siamo riusciti a scoprire qualcosa di davvero nuovo", aggiungono.